Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что во время выборов президента России не было выявлено фактов подвоза избирателей до пунктов голосования. Об этом она сообщила на заседании комиссии Центризбиркома, посвященном итогам выборов.

По ее словам, ЦИК «практически поставила заслон», снизив любые возможности незаконного подвоза. Она подчеркнула, что некоторые представители СМИ называли подвозами легальные, официально оформленные процедуры. Сведений о нелегальных подвозах в ЦИК не поступало.