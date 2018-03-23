Сурайкин попросит ЦИК помочь партиям войти в ГД

«Коммунисты России» предложат ЦИК отменить пятипроцентный барьер на выборах в ГД.

Партия «Коммунисты России» предложит Центральной избирательной комиссии несколько поправок в закон о выборах. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщил ее лидер – Максим Сурайкин.

Первая новация касается пятипроцентного барьера – механизма для распределения мест в парламенте. Сурайкин напомнил, что на прошлых выборах в Госдуму его партию поддержали 1200000 избирателей, но «КР» в итоге остались без депутатских мандатов.

«Барьер должен быть не процентным, а выражаться в количестве голосов, достаточных для набора хотя бы одного мандата. – говорит Сурайкин. - Как пример: на выборах в ГД наша партия получила миллион двести тысяч голосов. Для получения мандата было необходимо триста тысяч голосов. По закону это рассчитывается так: количество проголосовавших делится на количество мандатов – 225. Если бы не было барьера, то наша партия получила бы четыре места в Госдуме».

Вторая новация касается муниципальных выборов. «Коммунистов России» не устраивает действующее региональное законодательство.