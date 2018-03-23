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Россия
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Сурайкин попросит ЦИК помочь партиям войти в ГД

Сурайкин попросит ЦИК помочь партиям войти в ГД

«Коммунисты России» предложат ЦИК отменить пятипроцентный барьер на выборах в ГД.

Партия «Коммунисты России» предложит Центральной избирательной комиссии несколько поправок в закон о выборах. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщил ее лидер – Максим Сурайкин.

Первая новация касается пятипроцентного барьера – механизма для распределения мест в парламенте. Сурайкин напомнил, что на прошлых выборах в Госдуму его партию поддержали 1200000 избирателей, но «КР» в итоге остались без депутатских мандатов.

«Барьер должен быть не процентным, а выражаться в количестве голосов, достаточных для набора хотя бы одного мандата. – говорит Сурайкин. - Как пример: на выборах в ГД наша партия получила миллион двести тысяч голосов. Для получения мандата было необходимо триста тысяч голосов. По закону это рассчитывается так: количество проголосовавших делится на количество мандатов – 225. Если бы не было барьера, то наша партия получила бы четыре места в Госдуме».

Сурайкин попросит ЦИК помочь партиям войти в ГД

Вторая новация касается муниципальных выборов. «Коммунистов России» не устраивает действующее региональное законодательство.

«Если партия на выборах муниципального уровня набрала полпроцента голосов от численности всего субъекта, то она имеет право без сбора подписей участвовать региональных выборах. Мы предлагаем изменить этот барьер. Если партия на выборах в ГД набрала больше, чем полпроцента от численности всех избирателей, то она должна пользоваться правом участвовать в выборах на федеральном уровне без сбора подписей».  

Автор: Марк Григорьев
#госдума #выборы #коммунисты россии #сурайкин #пятипроцентрый барьер
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