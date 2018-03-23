Россияне активно голосовали на выборах за рубежом — Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отметила, что активность россиян на выборах за рубежом была самой высокой с 2000 года.
По ее словам, в президентских выборах за границей поучаствовали 474 тысячи 616 избирателей РФ, что на 32 тысячи человек больше, чем в 2012 году.
«Это самая высокая [активность], начиная с 2000 года», — сказала глава ЦИК РФ.
В 11:00 начнется 152-е заседание ЦИК России. Смотрите прямую трансляцию https://t.co/vyJpOl1gIV На повестке заседания проект постановления о результатах выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.— ЦИК России (@CIKRussia) March 23, 2018