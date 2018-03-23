Россияне активно голосовали на выборах за рубежом — Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отметила, что активность россиян на выборах за рубежом была самой высокой с 2000 года.

По ее словам, в президентских выборах за границей поучаствовали 474 тысячи 616 избирателей РФ, что на 32 тысячи человек больше, чем в 2012 году.

«Это самая высокая [активность], начиная с 2000 года», — сказала глава ЦИК РФ.