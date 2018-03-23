Около 6 млн заявлений было подано для голосования по месту нахождения - ЦИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для голосования на выборах-2018 по месту пребывания было подано порядка 6 миллионов заявлений.

Уточняется, что около 5 миллионов 700 тысяч заявлений подали избиратели. Все они были обработаны системой ГАС «Выборы». Памфилова отметила, что 266 тысяч человек смогли оформить специальные заявления в участковых комиссиях позже 12 марта.

Напомним, новый механизм голосования россиян по месту пребывания заменил открепительные удостоверения.