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12:19   23 Марта 2018
Россия
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Матвиенко просят разработать механизм сокращения школьных конфликтов

Матвиенко просят разработать механизм сокращения школьных конфликтов

Глава муниципалитета «Купчино» Михаил Черепанов обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой о разработке механизма по сокращению конфликтов в школах. 

Пресс-секретарь Главы МО «Купчино» Осадчая Ада сообщает, что Черепанов заявил о необходимости устранения конфликтов среди детей в российских школах, а также предложил привлекать к ответственности учителей, не способствующих разрешению проблемных ситуаций. Чиновник утверждает, что безучастное отношение учителей к травле делает их соучастниками конфликта. 

Глава купчинского муниципалитета рассказал, что явление «буллинга» (агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны остальных членов коллектива или его части, травля, в которой жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны – прим.ред.) в российских школах имеет широкое распространение. Данные статистики говорят о том, что чуть ли не каждый третий ребенок подвергается или подвергался моральному, а иногда даже физическому насилию в стенах учебного заведения. Чаще всего в травле используют оскорбления и издевательства, угрожают физической расправой. Черепанов обеспокоен разрастающимися масштабами травли.

Матвиенко просят разработать механизм сокращения школьных конфликтов

Чиновник заявил об острой необходимости устранять проблему, он уверен, что школа является институтом первичной социализации, поэтому нужно влиять на построение конструктивных взаимоотношений между детьми в учебных заведениях. 

Матвиенко просят разработать механизм сокращения школьных конфликтов

Орган самоуправления по устранению «буллинга» планируют назвать «Совет учеников». В совет будут входить подростки от 14 лет, организация будет выступать в роли общественного контроля и порицания, в которой ученики самостоятельно смогут разбираться в своих конфликтах, без привлечения взрослых. Черепанов утверждает, что это позволит снизить социальную напряженность и сделать учеников более счастливыми. 

В советское время такие функции выполнял «советский комсомол».

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #матвиенко #общество #школы #черепанов #буллинг
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