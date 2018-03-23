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11:44   23 Марта 2018
Россия
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Информационная кампания ЦИК РФ охватила свыше 40 миллионов пользователей сети - Памфилова

Информационная кампания ЦИК РФ охватила свыше 40 миллионов пользователей сети - Памфилова

Информационная кампания Центризбиркома РФ о голосовании на выборах президента 18 марта, распространилась в интернете свыше, чем на 40 миллионов человек.

Во время заседания комиссии, которое было посвящено подведению итогов голосования, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о работе информационной кампании. По ее словам, информационные ролики ЦИК России транслировались на телеканалах практически 84 часа, на радио — 33 часа. Суммарно за это время количество показов составило более восьми тысяч раз, а трансляций аудиороликов — 4,5 тысячи.

Памфилова сообщила, что информационные материалы ЦИК о проведении выборов охватили 40 миллионов пользователей в интернете. Информирование в социальных сетях за последнюю неделю перед выборами получили 2,5 миллиона человек.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #выборы #политика #цик #памфилова #общество #весь мир
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