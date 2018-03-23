Партнерство США и курдов продлится, пока это выгодно Вашингтону, заявил эксперт

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков считает правдой заявление турецкого политика в Вашингтоне о поддержке США турецких курдов.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт сообщил, что американская сторона при поиске новых партнеров в Сирии сделала упор на курдов, в особенности, на мечту этноса о независимости и создании отдельной страны. Для Вашингтона такие партнеры весьма удобны и у США есть опыт работы с ними.

В Соединенных Штатах уже поняли, что исламских радикалов необходимо держать под контролем, иначе может получиться как с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство». Курды в этом плане более удобный инструмент. Вашингтон поддерживает отряды боевиков, спонсирует, вооружает и присылает военных инструкторов. В конечном итоге США в Сирии имеют серьезную деструктивную силу.

Руководитель комитета по иностранным делам парламента Турции Волкан Бозкир резко раскритиковал администрацию США за поддержку курдских боевиков. Политик обвинил американскую сторону во время встречи с представителями Конгресса в Вашингтоне. По мнению Анкары, Соединенные Штаты стремятся создать из Отрядов народной самообороны приграничную армию с целью дестабилизировать обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке. На фоне этого с 20 января Турция ведет борьбу против курдов в Африне.

В эфире CNN представители Пентагона открыто заявляют о защите курдов «любой ценой». Вместе с этим американским «партнерам» дано разрешение на деструктивную деятельность в Сирии. В СМИ появляется множество сообщений о пытках мирных жителей курдами, грабежах и изнасилованиях.

Егорченков подчеркнул, что многие террористы после поражения «Исламского государства» просто перебежали в курдские «Демократические силы Сирии», которые вместе с США добиваются хаоса в Сирии с последующим распадом государства.

Также Совет по правам человека ООН публиковал доклад, где указывались преступления курдов против мирных сирийцев. Сообщалось, что население подвергалось пыткам и в нередких случаях изнасилованиям. США при этом не обращают внимания на зверства «союзников».

Однако только Сирией курды в рамках террора не ограничиваются. После того, как армия Турции выбила боевиков из Африна, они начали «акцию мести» в европейских странах. Так, с 11 марта почти 40 городов Германии подверглись актам агрессии со стороны курдов. В некоторых случаях полиция применяла силу против демонстрантов. После митингов неизвестные закидали коктейлями Молотова штаб Турецко-исламского религиозного союза DITIB. В том числе атаке подверглись 20 мечетей и сожжены десятки автомобилей. Представители курдских общин открыто призывают к агрессии и угрожают превратить улицы европейских городов в «камни и щепки».

Эксперт отметил, что боевики осознают, что Вашингтон может предать их в любое время, тем более что ранее такое уже случалось. Поддержкой США курды пользуются ситуативно. Они радикализировали свою деятельность, используя подход террористов, считает Егорченков. Пока у них есть союзник, курды станут делать все возможное для приближения к конечной цели — основания независимого государства. Когда партнер уйдет, боевики приступят к поиску нового, по аналогией с историей Палестины.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном становятся все напряженнее. Пока курды работают с США, уровень радикальности будет только расти. Вполне возможно, что агрессия в Европе разрастется, отметил аналитик.