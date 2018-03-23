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11:49   23 Марта 2018
Россия
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Беспрецедентная система защиты от фальсификаций была создана на выборах — ЦИК

Беспрецедентная система защиты от фальсификаций была создана на выборах — ЦИК

По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, на прошедших выборах удалось создать беспрецендентную систему защиты от фальсификаций. 

Как напомнила глава Центризбиркома, за пять дней до начала голосования прекратилась подача заявлений на участие в выборах по месту пребывания. Это, по ее словам, стало первой ступенью в защите от фальсификаций. Такие действия позволили пресечь многократное голосование одним и тем же избирателем.  

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #цик #памфилова
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