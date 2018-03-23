Путин понимает проблемы страны и знает пути их решения — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что глава РФ Владимир Путин хорошо понимает проблемы страны, которые являются для него значительной мотивацией в работе на посту президента.

Во время интервью для RT Пескова спросили, хотел ли Путин когда-нибудь уйти со своей должности, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

Песков не думает, что президент когда-либо хотел уйти со своего поста и добавил, что Путин знает, что необходимо сделать для улучшения этой страны. Глава России, как никто другой, видит масштаб существующих проблем, по словам пресс-секретаря, он знает проблемы регионов и людей, работающих совершенно в разных сферах.

Чиновник заметил, что зная все проблемы, Путин понимает какие пути решения есть для того, чтобы их устранять. Он поделился, что работая рядом с российским лидером, чувствуется мотивация и ответственность, с которой он подходит к решению задач. Путин — это «большая возможность для нашей страны и значительный вызов для него самого», заявил политик. Также Песков добавил, что считает свою работу «незабываемым и беспрецедентным опытом» и с трудом представляет другую работу, на которой возможно получить такой огромный опыт.