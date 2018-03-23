ЦИК обсудит корректировку избирательного законодательства с кандидатами

Центризбирком РФ планирует обсудить изменения в избирательном законодательстве страны с кандидатами, участвовавшими в выборах президента.

Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании ведомства. Председатель отметила, что комиссия намерена собрать всех кандидатов, пригласить партии, доверенных лиц и экспертов, чтобы обсудить корректировки избирательного законодательства. Памфилова подчеркнула, что закон должен полностью отвечать текущим запросам россиян.

Выборы президента прошли 18 марта. По итогам обработки 100% бюллетеней с 76,69% голосов победил действующий глава Владимир Путин.