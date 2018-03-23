Крайне необходимо поддерживать диалог между Вашингтоном и Москвой — Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется улучшить диалог РФ и США, но, к сожалению, не все в Вашингтоне выступают за сотрудничество стран в решении ряда затяжных конфликтов в мире.

По его словам, РФ надеется на лучшее и выступает за поддержку диалога между Вашингтоном и Москвой. Песков объяснил, когда происходят серьезные конфликты, тогда российско-американский диалог необходим.