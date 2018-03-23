Памфилова сожалеет, что некоторые кандидаты не участвовали в выборах из-за проблем с законом

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что сожалеет о том, что некоторые кандидаты не смогли принять участие в президентских выборах в связи с проблемами с законом в прошлом.

Однако, как она подчеркнула, это никак не сказалось на конкурентности выборной кампании.

Председатель ЦИК напомнила, что те, кто имеет проблемы с законом, не могут участвовать в выборах, согласно избирательному законодательству. Она также заявила, что слухи и разговоры о якобы неконкурентности прошедших выборов — это «плевок в лицо» всем кандидатам.