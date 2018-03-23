Памфилова заявила, что прошедшие выборы отвечали всем заявленным требованиям

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что прошедшие в РФ выборы президента отвечали всем необходимым требованиям.

В эти требования входили прозрачность и наличие конкуренции. Руководитель Центризбиркома сообщила об этом на заседании ведомства.

Памфилова подчеркнула, что требования необходимо было обеспечить для того, чтобы граждане РФ приняли результат выборов. Работу ЦИК направил на достижение этой цели. Глава комиссии добавила, что не приемлет заявлений некоторых политиков про отсутствие конкуренции.

Голосование состоялось 18 марта. По предварительным результатам, действующий президент РФ Владимир Путин набрал более 76% голосов россиян.