Трамп давал слово, но сирийский Манбидж так и остается у курдов

Расположенный на северо-востоке сирийской провинции Алеппо Мабидж не из числа больших городов. Даже до войны его население составляло чуть более 70 тысяч человек. Его важность для США и Турции заключается в удобном географическом положении.

Как пишет Федеральное агентство новостей, с января 2014 года до конца лета 2016 года Манбидж выполнял роль неофициального «пропускного пункта» для боевиков ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в России). Они использовали город как перевалочную базу в своем передвижении из Турции в Сирию и назад. Это было связано с тем, что тогда Анкара весьма условно контролировала границу с Сирией. В Турции полагали, что руками террористов можно значительно ослабить курдов, которые к тому времени объявили о суверенитете Сирийского Курдистана (Рожавы).

Город преткновения

Из-за такой позиции по дороге через Манбидж шли караваны с оружием и продовольствием для боевиков ИГ, прибывали подкрепления, эвакуировались раненые.

Однако к концу августа 2016 года ситуация в корне изменилась, так как Анкара включилась в борьбу против ИГИЛ, начав операцию «Щит Евфрата» на западной стороне этой реки. Впрочем, борьба с «Исламским государством» была лишь формальной задачей операции. Настоящая цель Турции — не допустить создание курдской территории вдоль турецкой границы и соединение курдских кантонов Кобани, Джазира и Африна.

В конце августа 2016 года вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш сделал предельно конкретное заявление на эту тему. Он сказал, что главная цель операции — помешать курдам создать «коридор от Ирака до Средиземного моря».

Спешка была связана и с тем, что за пару месяце до этого курдские силы при политической и материальной поддержке США начали наступление на Манбидж. Они действовали настолько успешно, что уже к середине августа 2016 года город был полностью зачищен от боевиков ИГ. В складывающейся военно-политической обстановке следующие логичные действия Рожавы виделись в реальном соединении восточных и западных территорий Сирийского Курдистана — Джазира и Африн — в единое целое, а этого Анкара никак не могла позволить.

Операция «Щит Евфрата» развивалась успешно. Видя это, США предприняли все необходимые усилия для того, чтобы Манбидж остался под курдским и автоматически под своим контролем. Поэтому в начале сентября 2016 года американские ВС провели «демонстрацию флага» в Манбидже, показав тем самым Анкаре, что атаковать этот город было бы равносильно прямой конфронтации с Вашингтоном.

Как итог, Анкара предпочла не ввязываться в авантюру вокруг Манбиджа. Двигающиеся на юг турецкие войска были вынуждены огибать город. В качестве «утешительного приза» для Турции американцы позволили им закрепиться в узкой буферной зоне вдоль границы в районе города Джераблус, а кроме того штурмовать крупный город Аль-Баб, закрывший для Турции южное направление.

В результате из-за позиции Вашингтона по Манбиджу Турция взяла Аль-Баб только к концу марта прошлого года и потеряла темп наступления на ИГ. При этом с юга турецкие войска были блокированы силами правительственной армии Сирии, наступавшими со стороны Алеппо.

Треснувший «Щит Ефрата»

«Щедрость» Вашингтона, оставившего Манбидж курдам, имела свой интерес. Удобное географическое расположение города на западном берегу не только порождает проблемы для Турции, но и позволяет США плотно контролировать северную часть провинции Алеппо, что было бы очень трудно с восточной стороны реки. По той же логике американцы обеспечили «курдское» (а по сути, свое) присутствие несколько южнее, в районе стратегического города Ат-Табка, тоже расположенного на западном берегу.

Для Турции нерешенность проблемы Манбиджа во многом обесценивала успехи, достигнутые в ходе операции «Щит Евфрата». При этом Анкара справедливо рассчитывала, что какие-либо договоренности с курдами должны сопровождаться обязательствами со стороны Вашингтона, так как Сирийский Курдистан сейчас фактически является американским военным протекторатом в Сирии.

Так и случилось. 15 марта пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение о создании зоны безопасности вокруг Манбиджа. Как он выразился, достигнутая в начале марта договоренность по Манбиджу имеет «обязывающий» характер. Более того, представитель турецкого лидера отметил, что недавние перестановки в американском Госдепартаменте не могут повлиять на данное соглашение.

Тем более интересным на этом фоне выглядит заявление Нойерт, прямо дезавуировавшей какие-либо договоренности, тайные или открытые, которые могут обсуждаться между Анкарой и Вашингтоном вокруг «города преткновения».

О непостоянстве позиций США в курдском вопросе, включая позицию по вопросу принадлежности Манбиджа, говорит и то, что планируемая на 19 марта министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу поездка в Вашингтон, где он должен был встретиться с теперь уже бывшем главой Госдепа Рексом Тиллерсоном, была отложена на неопределенное время. Теперь представители турецкого дипведомства даже затрудняются назвать дату встречи Чавушоглу с новым госсекретарем США Майком Помпео.

Вполне вероятно, что помимо внешнеполитических моментов неопределенности вокруг «курдской проблемы», на мнение Анкары влияет и тот факт, что весь Сирийский Курдистан является совместным проектом ЦРУ, которое еще недавно возглавлял Помпео, и Пентагона, а Госдеп участвовал в этом минимально. Поэтому приход в Госдеп Помпео, скорее, затрудняет общение с Турцией, а не упрощает процесс.

Последствия двуличной политики Вашингтона

Позиция США в отношении к своему турецкому союзнику по НАТО практически сводит на нет любые возможности для урегулирования ситуации на севере САР. Достаточно отметить, что никакой «курдской проблемы» в Сирии на протяжении всего периода существования независимой арабской республики не было. Не менее спокойной была и обстановка в сопредельных с Сирией турецких районах, даже несмотря на всегда жесткое противостояние курдов и турков.

После начала гражданской войны ситуация резко изменилась. Курды получили не только политическое покровительство Вашингтона, но и огромное количество оружия и боеприпасов, что якобы направлено исключительно для борьбы с боевиками «Исламского государства». Среди последствий сепаратных действий США стало распространение американского оружия среди курдских формирований, многие из которых имеют весьма мутное происхождение и неопределенные идеологические установки и остаются Рожаве.

Фактически, построение в Сирии «армии без государства», чем занимались ЦРУ и Пентагон на территории курдских районов, привело к логичному, предсказуемому результату — многие из вооруженных американским оружием курдских формирований занялись не только экспроприацией собственности, но и откровенным террором, стали самыми обычными боевиками, бандитами, все более напоминающими головорезов ИГ.

Сыграла роль и идущая еще из глубины истории ненависть курдов к туркам. В итоге начало активных действий Анкары против сирийских курдов связали с началом курдского террора в Турции. В декабре 2015 года та чуть даже не потеряла центр курдской провинции Диярбакыр, одноименный город которой является неофициальной столицей Турецкого Курдистана.

Сейчас Турция готова искать компромиссы даже с официальным Дамаском, с которым еще недавно отношения были очень напряженными, лишь бы решить «курдскую проблему». Однако позиция США сводит на нет любые усилия по урегулирования на севере Сирии.

В интервью от 6 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об обещании президента США Дональда Трампа, который сказал, что курды не могут оставаться в районе Манбиджа и отправятся далее на восток от Евфрата.

«Таким образом, американский президент признал, что истинные хозяева Манбиджа — арабы. Но то, что он обещал, так и не выполнено», — отметил Эрдоган.

Как долго продлится кризис вокруг Сирийского Курдистана, пока предполагать трудно. Но уже сейчас ясно, что Вашингтон будет стараться затянуть его на максимально долгий срок. Если для этого Соединенным Штатам понадобится залить юго-восток Турции кровью силами курдских террористов, они пойдут на это.