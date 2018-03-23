Путин подписал указ о праве на жилье бывших военных Украины, оставшихся в Крыму

Глава государства Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем экс-военных Украины, которые остались жить в Крыму. Текст документа обнародован на портале правовой информации.

Согласно указу, право на обеспечение жильем имеют граждане России, которые состояли на службе в ВСУ, были уволены до 18 марта 2018 года и состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье. Также это касается бывших работников органов военного управления, госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины. Отмечается, что данное право распространяется на членов их семей, если сами военнослужащие умерли.