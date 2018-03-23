Кремль раскритиковал Лондон за отказ признать отсутствие у РФ химоружия

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Лондон в ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля не желает смириться с фактом отсутствия в РФ химического оружия.

По его словам, Москва не будет молча принимать волну британской агрессии и защитит свои интересы. Все запасы химоружия в России уничтожили. Это подтвердили эксперты ОЗХО. Однако посол Великобритании так и не пришел.

«Как будто они задают вопросы, не желая получить ответы», — добавил Песков.

Дмитрий Сергеевич считает, что это не только крайне несправедливо, но и противоречит международным принципам поведения и дипломатии.