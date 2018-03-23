Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Информационная кампания ЦИК РФ охватила свыше 40 миллионов пользователей сети - Памфилова

Информационная кампания ЦИК РФ охватила свыше 40 миллионов пользователей сети - Памфилова

 Крайне необходимо поддерживать диалог между Вашингтоном и Москвой — Песков

Крайне необходимо поддерживать диалог между Вашингтоном и Москвой — Песков
Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

 Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма
Toyota Prius лидирует в японском ТОП — 10 экономичных автомобилей

Toyota Prius лидирует в японском ТОП — 10 экономичных автомобилей

 Посол Молдавии вернулся в Москву

Посол Молдавии вернулся в Москву
Информационная кампания ЦИК РФ охватила свыше 40 миллионов пользователей сети - Памфилова

Информационная кампания ЦИК РФ охватила свыше 40 миллионов пользователей сети - Памфилова

 Крайне необходимо поддерживать диалог между Вашингтоном и Москвой — Песков

Крайне необходимо поддерживать диалог между Вашингтоном и Москвой — Песков
Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

 Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма
Toyota Prius лидирует в японском ТОП — 10 экономичных автомобилей

Toyota Prius лидирует в японском ТОП — 10 экономичных автомобилей

 Посол Молдавии вернулся в Москву

Посол Молдавии вернулся в Москву
11:20   23 Марта 2018
Россия
59

Кремль раскритиковал Лондон за отказ признать отсутствие у РФ химоружия

Кремль раскритиковал Лондон за отказ признать отсутствие у РФ химоружия

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Лондон в ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля не желает смириться с фактом отсутствия в РФ химического оружия.

По его словам, Москва не будет молча принимать волну британской агрессии и защитит свои интересы. Все запасы химоружия в России уничтожили. Это подтвердили эксперты ОЗХО. Однако посол Великобритании так и не пришел.

«Как будто они задают вопросы, не желая получить ответы», — добавил Песков. 

Дмитрий Сергеевич считает, что это не только крайне несправедливо, но и противоречит международным принципам поведения и дипломатии.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #песков #озхо
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте Сирия
Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте
Хроника минувшего дня в Сирийской арабской республике.
21:32   22 Марта 2018
2564
Эхо курдской «освободительной» войны резонирует в Европе Весь мир

Эхо курдской «освободительной» войны резонирует в Европе

21:15   22 Марта 2018
49
Латышизацию испортит финансовый вопрос Ближнее зарубежье

Латышизацию испортит финансовый вопрос

19:22   22 Марта 2018
7874
Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы Россия

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

18:57   22 Марта 2018
6564
Новости smi2.ru
Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Дмитрий Медведев принял решение об индексации пенсий с первого апреля

Дмитрий Медведев принял решение об индексации пенсий с первого апреля