Песков: Властям РФ стоит использовать соцсети для общения с гражданами

По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, правительству страны необходимо шире применять возможности, которые предоставляют социальные сети. В частности, их следует использовать для общения с гражданами страны и миром.

Во время интервью на телеканале RT отметили активность американского лидера Дональда Трампа в Twitter и довольно консервативные взгляды на Сеть российского правительства. В ответ Песков заявил, что, говоря о необходимости технологического прорыва, властям РФ действительно следует уделить внимание использованию соцсетей для двустороннего контакта с гражданами страны и мира в целом.