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Toyota Prius лидирует в японском ТОП — 10 экономичных автомобилей

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10:54   23 Марта 2018
Весь мир
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Toyota Prius лидирует в японском ТОП — 10 экономичных автомобилей

Toyota Prius лидирует в японском ТОП — 10 экономичных автомобилей

Власти Японии обнародовали рейтинг самых экономичных автомобилей, которые представлены на рынке страны в 2017 году.

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма составило ТОП-10 экономичных машин, список опубликован на портале NJCar.

Первое место в рейтинге досталось гибридной модели Toyota Prius. Это лидерство обусловлено показателем потребления топлива данной модели, который составляет 2,45 литра на 100 киломаетров.

Вторую позицию списка занял другой гибрид Toyota — Aqua, который расходует на 100 километров 2,63 литра бензина.

Третье место досталось Nissan Note e-Power, его показатель равен 2,68 литрам на 100 километров, на четвертом месте расположилась Honda Fit (2,68 литра — прим.ред.), пятое место отдали Honda Grace (2,87 литра — прим.ред.).

В ТОП-10 рейтинга ведомства фигурируют такие автомобили, как Toyota Vitz (2,90 литра), Toyota Corolla Axio — (2,90 литра), Toyota Corolla Fielder (2,90 литра), Honda Shuttle — (2,90 литра) и Toyota Camry (2,99 литра).

Накануне руководитель китайского концерна Geely Чжэцзян Ли Шуфу говорил о том, что к 2020 году  электрифицированные автомобили будут составлять 90% от всей продукции компании, несмотря на сложности, с которыми при этом может столкнуться концерн. 

 

Автор: Екатерина Розина
#япония #общество #весь мир #toyota prius #экономичные автомобили
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