Песков: Обвинения по делу Скрипаля в адрес РФ безумны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в сторону Москвы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «безумны».

Представитель Кремля отметил, что такие заявления схожи с тем, если бы Россия обвинила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в гибели человека в ДТП, находившегося в автомобиле британского производства. При этом Песков подчеркнул, что пример, «возможно, слишком грубый».

Власти Великобритании обвинили Россию в отравлении Скрипаля и выслали из страны российских дипломатов. Несколько позже Москва ответила зеркально, выслав 23 британских посла.