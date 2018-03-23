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11:00   23 Марта 2018
Россия
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Песков: Обвинения по делу Скрипаля в адрес РФ безумны

Песков: Обвинения по делу Скрипаля в адрес РФ безумны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в сторону Москвы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «безумны».

Представитель Кремля отметил, что такие заявления схожи с тем, если бы Россия обвинила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в гибели человека в ДТП, находившегося в автомобиле британского производства. При этом Песков подчеркнул, что пример, «возможно, слишком грубый».

Власти Великобритании обвинили Россию в отравлении Скрипаля и выслали из страны российских дипломатов. Несколько позже Москва ответила зеркально, выслав 23 британских посла.

Автор: Павел Никифоров
#россия #великобритания #песков #политика #весь мир #дело скрипаля
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