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10:52   23 Марта 2018
Россия
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Певицу Любовь Успенскую сняли с авиарейса за дебош — СМИ

Певицу Любовь Успенскую сняли с авиарейса за дебош — СМИ

Певица Любовь Успенская устроила дебош в самолете рейса Москва — Омск. Об этом сообщает Nation-News.

По данным агентства, Успенская не хотела расставаться с любимой собачкой и взяла ее на борт. Стюардесса потребовала убрать животное в переноску как это положено по правилам. Однако певица отказалась выполнить требование и оттолкнула бортпроводницу. После того, в дело вмешались правоохранительные органы, артистку сняли с рейса.

Сама же певица в беседе с РЕН ТВ предложила иную версию произошедшего. По ее словам, бортпроводница перегородила ей дорогу и потребовала поместить собаку в сумку. При этом у певицы была в руках сумочка, но стюардесса якобы не давала ее открыть. В итоге, по словам Успенской, она обратилась к другой стюардессе, поскольку первая «вела себя нетактично для бизнес-класса». Однако другая бортпроводница отправилась к командиру, а вернувшись, заявила, что он отказывается, «чтобы мы летели в этом самолете».

В Омск певица улетела другим рейсом.

Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #дебош #криминальная хроника #успенская
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