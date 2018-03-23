Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» зашло на Сейшелы

Океанографическое судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский», которое совершает дальний поход, зашло в порт Виктория Республики Сейшельские Острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя флота Романа Мартова.

По его словам, за время стоянки судно пополнит запасы воды, продовольствия и топлива. Для российских моряков будут организованы экскурсии по историческим местам Республики Сейшельские Острова.

24 марта «Адмирал Владимирский» продолжит выполнение исследовательских гидрографических работ в Индийском океане.

Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» вышло в дальний поход 15 декабря 2017года из Кронштадта в рамках второй экспедиции под эгидой ЮНЕСКО.

Перед экипажем и участниками экспедиции поставлена задача в течение полугода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести исследования в целях корректуры морских навигационных карт по маршруту похода в Балтийском, Северном, Средиземном, Красном морях, в Индийском океане и на северо-восточоке Атлантического океана.