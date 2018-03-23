Forbes составил топ-10 российских миллиардеров с наибольшими доходами‍

Forbes опубликовал список из десяти российских миллиардеров с наибольшими доходами. В основе рейтинга лежат «живые» деньги, которые бизнесмены получили за продажу активов и в виде дивидендов. При составлении списка не учитывались налоги и комиссии.

Первую строчку рейтинга занял бизнесмен Кирилл Шамалов. На его счете 2,3 миллиарда долларов, которые он получил благодаря дивидендам и продажам акций нефтехимического холдинга «Сибур». На втором месте оказался предприниматель Алексей Мордашов. Его доходы составили 1,56 миллиарда долларов, а источниками являются дивиденды и продажа акций «Северстали», а также дивиденды Nordgold. Тройку лидеров замыкает Владимир Лисин с 1,23 миллиарда долларов, полученных от дивидендов от НЛМК.

Также в топ-5 вошли Сулейман Керимов (980 миллионов долларов) и Михаил Прохоров (870 миллионов долларов). С 6 по 10 место расположились Дмитрий Рыболовлев, Олег Дерипаска, Виктор Рашников, Вагит Алекперов и Алишер Усманов соответственно.