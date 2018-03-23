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10:33   23 Марта 2018
Россия
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Россия и Вьетнам отстаивают принципы справедливости

Россия и Вьетнам отстаивают принципы справедливости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Вьетнам выступают за мирные методы урегулирования любых споров.

В пятницу, 23 февраля, прошли переговоры министра Лаврова с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем. 

По итогам этой встречи стало известно, что Россия и Вьетнам отстаивают принципы справедливости. Лавров сообщил, что взгляды стран на проблемы мироустройства одинаковы. РФ и Вьетнам выступают за уважение международного права, центральной роли ООН. Он подчеркнул, что коллективный подход к решению любых проблем, а также урегулирование споров исключительно мирными методами — принципы государств.

МИД РФ подчеркнул, что такие подходы используются и в отношении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия и Вьетнам солидарны в создании такого сотрудничества, при котором обеспечивалось бы устойчивое развитие и интересы безопасности всех без исключения стран региона. Лавров добавил, что этим требованиям отвечает военное и военно-техническое партнерство между Россией и Вьетнамом.

В начале пресс-конференции Лавров и его вьетнамский коллега подписали план сотрудничества между МИД России и МИД Вьетнама.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #весь мир #вьетнам
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