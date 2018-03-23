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Посол Молдавии вернулся в Москву

Посол Молдавии вернулся в Москву

Молдавский посол Андрей Негуца вернулся в Москву. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на дипведомство Молдавии.

Министерство иностранных дел Молдавии в декабре прошлого года отозвало посла в Кишинев для консультации. Ведомство обосновало решение информацией о якобы «запугивании и преследовании» молдавских дипломатов в России. Точной информации по этому поводу не приводилось.

Президент Молдавии Игорь Додон возмутился решением министерства, назвав это «очередной провокацией» со стороны проевропейского правительства.

Автор: Павел Никифоров
#россия #молдавия #политика #весь мир #посол молдавии
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