Песков: Культура политического спора в Британии становится все более низкой

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Великобритания превратилась из империи с внушающими дипломатическими традициями и серьезной историей в страну, где политики позволяют себе делать безответственные заявления.

Об этом сообщает RT. По его словам, такие действия являются отражением «предсказуемой враждебной политики». Песков заявил о необходимости свести к минимуму последствия этого для России.

Напомним, по словам министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. Говоря о возможности принятия Россией ответных мер, он по-хамски заявил, что «Россия должна отойти в сторону и заткнуться».