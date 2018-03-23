Песков: Европа осознает необходимость учитывать голос России

По мнению пресс-секретаря президент России Дмитрия Пескова, европейские страны осознают необходимость учитывать мнение России, поскольку она является неотъемлемой частью Европы.

Об этом сообщает RT. По его словам, Россия вовлечена практически во все европейские процессы, поэтому ее голос необходимо учитывать. Чтобы понять причину того, что Россия многими воспринимается как постоянный враг США, следует тщательно анализировать ход всей истории. Песков отметил, что такое «злобное отношение» можно преодолеть, поскольку уже сейчас есть «разумные голоса, звучащие из разных регионов мира».