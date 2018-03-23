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9:39   23 Марта 2018
Россия
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Жириновский подготовил прощальную речь, которую произнесет после завершения карьеры

Жириновский подготовил прощальную речь, которую произнесет после завершения карьеры

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подготовил речь, которую произнесет перед тем, как завершит политическую деятельность. Он планирует выступить с ней 1 мая 2036 года, занимая должность Председателя Госсовета России.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР. В тексте речи говорится о том, что Жириновский надеется, что Россия будет развиваться и процветать. К 2036 году, по его мнению, в стране наступит время прямой демократии. Россияне смогут избирать «самых достойных путем голосования через интернет», а ЦИК, комиссии, штабы наблюдателей упразднят. 

Также Жириновский в своей речи говорит о том, что Россию нельзя делить по национальному признаку, однако следует помнить, что по Конституции русские являются государствообразующим народом на всей территории страны.

«Я вижу, что многие из вас плачут, к вашему горлу подкатывает комок, в душах печаль… Я прошу вас прекратить плакать! Обнимайтесь, целуйтесь, отпустите в небо голубей, воздушные шарики, покушайте мороженое — и пусть музыка гремит на всех улицах и площадях нашей огромной и прекрасной Родины!» — так политик завершит свою речь.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #жириновский #политика #прощальная речь
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