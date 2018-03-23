Жириновский подготовил прощальную речь, которую произнесет после завершения карьеры

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подготовил речь, которую произнесет перед тем, как завершит политическую деятельность. Он планирует выступить с ней 1 мая 2036 года, занимая должность Председателя Госсовета России.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР. В тексте речи говорится о том, что Жириновский надеется, что Россия будет развиваться и процветать. К 2036 году, по его мнению, в стране наступит время прямой демократии. Россияне смогут избирать «самых достойных путем голосования через интернет», а ЦИК, комиссии, штабы наблюдателей упразднят.

Также Жириновский в своей речи говорит о том, что Россию нельзя делить по национальному признаку, однако следует помнить, что по Конституции русские являются государствообразующим народом на всей территории страны.