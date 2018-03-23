Песков: Противники крепнущей России готовы ставить под угрозу международное право

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что противники сильной и уверенной России готовы пойти наперекор международному праву с целью сдержать РФ. По его словам, они забывают обо всех дипломатических правилах.

Об этом он заявил телеканалу RT. Как отметил пресс-секретарь, чем больше страна развивается, тем дискомфортнее ощущают себя оппоненты. Начиная вести жесткую политику, они ставят под угрозу основы международных отношений и право. Под удар могут попасть свободная торговля и коммерция.