Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Песков: Европа осознает необходимость учитывать голос России

Песков: Европа осознает необходимость учитывать голос России

 Жириновский подготовил прощальную речь, которую произнесет после завершения карьеры

Жириновский подготовил прощальную речь, которую произнесет после завершения карьеры
Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

 Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма
Посол Молдавии вернулся в Москву

Посол Молдавии вернулся в Москву

 Конгресс США одобрил выделение $200 миллионов на военную помощь Украине в 2018 году

Конгресс США одобрил выделение $200 миллионов на военную помощь Украине в 2018 году
Песков: Европа осознает необходимость учитывать голос России

Песков: Европа осознает необходимость учитывать голос России

 Жириновский подготовил прощальную речь, которую произнесет после завершения карьеры

Жириновский подготовил прощальную речь, которую произнесет после завершения карьеры
Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

 Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма
Посол Молдавии вернулся в Москву

Посол Молдавии вернулся в Москву

 Конгресс США одобрил выделение $200 миллионов на военную помощь Украине в 2018 году

Конгресс США одобрил выделение $200 миллионов на военную помощь Украине в 2018 году
9:08   23 Марта 2018
Россия
49

Песков: Противники крепнущей России готовы ставить под угрозу международное право

Песков: Противники крепнущей России готовы ставить под угрозу международное право

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что противники сильной и уверенной России готовы пойти наперекор международному праву с целью сдержать РФ. По его словам, они забывают обо всех дипломатических правилах. 

Об этом он заявил телеканалу RT. Как отметил пресс-секретарь, чем больше страна развивается, тем дискомфортнее ощущают себя оппоненты. Начиная вести жесткую политику, они ставят под угрозу основы международных отношений и право. Под удар могут попасть свободная торговля и коммерция. 

«Они готовы забыть обо всех правилах, когда хотят сдержать Россию»,  — добавил Песков.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #песков #международная обстановка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте Сирия
Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте
Хроника минувшего дня в Сирийской арабской республике.
21:32   22 Марта 2018
2283
Эхо курдской «освободительной» войны резонирует в Европе Весь мир

Эхо курдской «освободительной» войны резонирует в Европе

21:15   22 Марта 2018
44
Латышизацию испортит финансовый вопрос Ближнее зарубежье

Латышизацию испортит финансовый вопрос

19:22   22 Марта 2018
7567
Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы Россия

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

18:57   22 Марта 2018
6350
Новости smi2.ru
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

 Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы