Конгресс США одобрил выделение $200 миллионов на военную помощь Украине в 2018 году

Конгресс Соединенных Штатов одобрил выделение 200 миллионов долларов на военную помощь Киеву в 2018 году.

Средства будут доступны до 30 сентября текущего года. Об этом стало известно из законопроекта о федеральном бюджете. Конгресс сократил сумму до 200 миллионов долларов, хотя ранее президент США Дональд Трамп подписал документ о выделении 350 миллионов долларов.

Отмечается, что законопроект не носит обязательный характер. Конечный результат примет министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис.