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8:51   23 Марта 2018
Россия
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Расходы на оборону планируется сократить — Песков

Расходы на оборону планируется сократить — Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у правительства в планах сократить расходы на оборону. По его словам, менее трех процентов ВВП будет уходить на военные нужды через пять лет.

Как отметил Песков, такие цифры нельзя сравнивать с расходами американских коллег. Затрагивая тему ядерного оружия, Песков указал, что оно создано исключительно для защиты государства и создания баланса. Он напомнил, что в мире есть несколько ядерных держав, помимо России и США. Пресс-секретарь также не исключил, что в будущем появятся новые государства, владеющие ядерным оружием. 

«Сотрудничество между ведущими ядерными державами необходимо для того, чтобы обеспечить процесс нераспространения, чтобы сотрудничать в сфере стратегической стабильности»,  — добавил он.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #бюджет #оборона #армия и опк #расходы на оборону
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