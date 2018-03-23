Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у правительства в планах сократить расходы на оборону. По его словам, менее трех процентов ВВП будет уходить на военные нужды через пять лет.

Как отметил Песков, такие цифры нельзя сравнивать с расходами американских коллег. Затрагивая тему ядерного оружия, Песков указал, что оно создано исключительно для защиты государства и создания баланса. Он напомнил, что в мире есть несколько ядерных держав, помимо России и США. Пресс-секретарь также не исключил, что в будущем появятся новые государства, владеющие ядерным оружием.