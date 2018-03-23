Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Вьетнам намерены и дальше отстаивать принципы справедливости на международных площадках, в частности в ООН. Об этом зашла речь на встрече с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем.

Как отметил Лавров, Россия и Вьетнам дружат уже не первое десятилетие. Он поблагодарил народ Вьетнама за добрую память о российской помощи во время освободительной войны и после нее. В свою очередь, Фам Бинь Минь заявил, что уверен, что визит главы МИД РФ положительно скажется на укреплении отношений двух стран.

Напомним, российский министр приехал в Ханой в четверг, 22 марта. Планируется, что в пятницу состоится встреча министра с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.