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 Сенат в США принял бюджет до конца финансового года

Сенат в США принял бюджет до конца финансового года
8:09   23 Марта 2018
Весь мир
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Сенат в США принял бюджет до конца финансового года

Сенат в США принял бюджет до конца финансового года

В США Сенат конгресса утвердил бюджет на остаток текущего финансового года, до 30 сентября. За принятие бюджета проголосовали 65 сенаторов, против — 32. Теперь до конца пятницы документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Сообщается, что объем бюджета составит 1,3 триллиона долларов. 80 миллиардов из них будет направлено на оборону. Отмечается, что это самый масштабный рост расходов на военные нужды за последние 15 лет.  

Стоит отметить, что бюджет не предусматривает расходы на меры защиты от депортации нелегальных иммигрантов, которые приехали в США в детском возрасте. Введение такой статьи добивались демократы.

Автор: Виктория Разумовская
#сша #бюджет #сенат сша #финансовый год
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