Екатеринбургские коммунальщики убирают снег с улиц в круглосуточном режиме

Комиссия администрации Екатеринбурга проверила качество уборки в Кировском и Орджоникидзевском районах города. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что участники объезда отметили хорошее качество уборки проспекта Космонавтов и улицы Первомайской.

Коммунальным службам было предписано обратить при уборке внимание на тротуары и подходы к «зебрам», а также активизировать работы по прометанию проезжих частей и обработки их противогололедными материалами.

В дневное время на улицах города работало 56 комбинированных дорожных машин, 42 колесных трактора, а также механизированные звенья из грейдеров, снегопогрузчиков и самосвалов. В ночное время уборка проводилась в усиленном режиме.