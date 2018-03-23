Екатеринбургские коммунальщики убирают снег с улиц в круглосуточном режиме

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Комиссия администрации Екатеринбурга проверила качество уборки в Кировском и Орджоникидзевском районах города. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что участники объезда отметили хорошее качество уборки проспекта Космонавтов и улицы Первомайской. 

Коммунальным службам было предписано обратить при уборке внимание на тротуары и подходы к «зебрам», а также активизировать работы по прометанию проезжих частей и обработки их противогололедными материалами.

В дневное время на улицах города работало 56  комбинированных дорожных машин, 42 колесных трактора, а также механизированные звенья из грейдеров, снегопогрузчиков и самосвалов. В ночное время уборка проводилась в усиленном режиме.

Автор: Олег Королев
#екатеринбург #снегопад #гололед #коммунальные службы
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