Памфилова сообщила о претензиях ЦИК РФ к избирательной системе Петербурга

Избирательная система Петербурга нуждается в «искоренении системных пороков». Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, в городе было многое сделано, но далеко не все возможное. Памфилова отметила, что у ЦИК РФ есть серьезные претензии ко всей избирательной системе Санкт-Петербурга.

При этом она уточнила, что подвергать сомнению итоги выборов президента на территории Северной столицы нельзя.

Памфилова попросила аппарат ЦИК сформировать группу для проведения комплексной проверки избирательных комиссий Петербурга. Она отметила, что также приедет в город и пообщается с наблюдателями, представителями партий и кандидатов.