Запуск электричек из Петербурга в Сертолово обойдется в 4,5 миллиарда рублей

Глава Ленобласти Александр Дрозденко и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой о содействии запуска электропоезда от Финляндского вокзала до Сертолово. Об этом сообщает областная администрация.

Главы регионов просят поручить данный вопрос Минтрансу РФ и софинансировать проект стоимостью около 4,5 миллиарда рублей. По их словам, они готовы оказать поддержку РЖД при реализации проекта.

При этом отмечается, что линию трамвая в этом направлении создавать экономически нецелесообразно. Организация такого маршрута обойдется бюджету в 22,3 миллиарда рублей.

Сейчас Сертолово с населением в 51 тысячу человек обслуживают десять автобусных маршрутов, восемь из которых направляются в Петербург. Пассажиропоток составил около 30 тысяч человек день.