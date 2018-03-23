Песков: Путин намерен улучшать отношения с Европой и США

Российский лидер Владимир Путин намерен развивать отношения со многими государствами Европы, а также с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT.

По словам Пескова, Россия продолжит стремиться к нормализации отношений с теми государствами, которые готовы к сотрудничеству. Он отметил, что Путин и российские власти хотят продолжить это развитие до тех пор, пока будут готовы иностранные партнеры.

Песков в интервью RT заявил, что внешняя политика должна обеспечить комфортную среду для решения проблем внутри государства.