На базе станции столичного метро «Селигерская» построят ТПУ

Возле станции «Селигерская» появится автостанция и паркинг в составе транспортно-пересадочного узла. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.

Как отмечается, полностью завершить строительство ТПУ на базе «Селигрской» планируется в 2021 году. В составе узла будет присутствовать стоянка такси, паркинг и автостанция, обслуживающая междугородние и международные автобусы.

В границах ТПУ планируется также построить крупный многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе и ресторанами.