В Новой Москве при ДТП с грузовиком погиб человек

В Новомосковском округе Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой столичный главк ГИБДД.

Как отмечается, на 39 километре Киевского шоссе легковой автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком МАЗ. В результате ДТП один человек погиб и еще один получил травмы.

Сотрудники дорожной службы устанавливают обстоятельства инцидента. Источник агентства отмечает, что грузовой автомобиль принадлежит коммунальной службе.