При раскопках на Космодамианской набережной в Москве найдены артефакты
На Космодамианской набережной в Москве археологи нашли более 140 артефактов. Об этом сообщается на сайте Мосгорнаследия.
Как отмечается, специалисты датируют большинство находок XVI‐XX веками. В числе найденного - тверская монета XV века.
Раскопки проводятся в районе дома 22, строений 1 и 1а. Работы начались в минувшем году и были инициированы к застройке территории.
Ранее сообщалось, что около миллиона артефактов нашли в зоне строительства Крымского моста.