Песков: Владимира Путина удивил рекордный результат на выборах

Рекордный результат на выборах президента РФ стал неожиданностью для Владимира Путина. Об этом заявил в интервью RT пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин сказал о том, что результат был достаточно неожиданным для него. Пресс-секретарь отметил, что результат является историческим. Он подчеркнул, что любой лидер несет ношу ответственности такого уровня поддержки.

Согласно результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68 процента голосов.