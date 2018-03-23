Песков: РФ смогла с помощью нового оружия показать проблемы безопасности

Новейшее российское оружие, о котом рассказал президент РФ Владимир Путин, позволило добиться понимания наличия проблем международной безопасности. Об этом рассказал в интервью RT пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что у компетентных членов международного сообщества сейчас появилось определенное понимание необходимости срочных переговоров по международной безопасности и даже разоружению.

По словам Пескова, когда США вышли из договора по ПРО в 2002 году, существовала серьезная угроза для взаимного ядерного сдерживания. Он отметил, что с этого момента РФ осадили попытками нейтрализовать ее ядерный потенциал и таким образом поставили под угрозу международную стабильность и безопасность.

Пресс-секретарь Путина в интервью RT отметил, что на неоднократные предложения РФ и предложения сотрудничать в обеспечении международной стабильности партнеры не отвечали взаимностью. В результате единственным путем было показать, что Россия будет способна обеспечить систему взаимного сдерживания.