В ВС США обеспокоены возможностями российских крылатых ракет

Новейшие российские крылатые способны долететь до США. Об этом заявила глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон.

На слушаниях в комитете американского сената по делам вооруженных сил она заявила, что для территории США растет угроза из-за большой дальности полета новейших крылатых ракет. Робинсон отметила, что российская сторона отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут опасны для Северной Америки.

Робинсон выразила озабоченность, что запуск российских крылатых ракет невозможно отследить. Она отметила, что они могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний и преодолеть систему ПВО США.

Генерал усомнилась, что Россия нанесет удар по территории США. При этом Робинсон призвала разработать новую методику противодействия, а также отметила важность финансирования разработки радаров и оборонительных систем.