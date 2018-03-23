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6:02   23 Марта 2018
Весь мир
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Китай призвал США к урегулированию разногласий по вопросу пошлин на сталь

Китай призвал США к урегулированию разногласий по вопросу пошлин на сталь

Министерство коммерции КНР призвало США учесть озабоченность Китая по вопросу американских пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщается на сайте китайского ведомства.

Как отмечается, Китай настойчиво призывает Вашингтон как можно скорее устранить озабоченности Пекина относительно ущерба от введения новых пошлин, а также через диалог и переговоры урегулировать имеющиеся разногласия, в том числе избегая нанесения ущерба сотрудничеству Китая и США в целом.

Подчеркивается, что китайская сторона надеется, что обе страны будут исходить из общих интересов, пойдут навстречу друг другу и сфокусируются на сотрудничестве, а также совместными усилиями поспособствуют здоровому и стабильному развитию китайско-американских торгово-экономических отношений.

Автор: Олег Королев
#сша #китай #пошлины на сталь
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