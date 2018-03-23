Представитель американской коалиции рассказали о контактах с РФ по Сирии

США контактируют с Россией по каналам предотвращения конфликтов в связи с сосредоточением просирийских сил около позиций коалиции. Об этом заявил РИА «Новости» представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон.

По его словам, речь идет о медленном наращивании войск по восточному берегу Евфрата. Полковник отметил, что американская сторона связывалась с российскими партнерами в Сирии по данному вопросу. Также он подчеркнул, что речь идет о деэскалации через диалог.

Диллон заявил агентству, что американская коалиция не провоцирует сирийские правительственные силы, а действует только в порядке самообороны.