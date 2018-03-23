Ряд стран ЕС рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов

Ряд европейских стран рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя ЕС.

Подчеркивается, что также рассматривается вариант об отзыве европейских дипломатов из РФ. Ранее участники саммита Евросоюза приняли итоговое заявление по результатам встречи, в котором не идет речи о использовании практических мер к России.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне отравления в британском Солсбери экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская сторона обвиняет Россию в причастности к инциденту. В связи с этим Лондон уже выслал 23 российских дипломатов.