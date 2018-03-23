В США обвинения против охранников Эрдогана остались в силе

Американские правоохранители оставили в силе обвинения против четырех сотрудников охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры в столичном округе Колумбия.

Ранее в СМИ появилась информация, что прокуратура в США сняла обвинения с 11 охранников Эрдогана. Представитель ведомства сообщил агентству, что обвинения в нападении против четырех сотрудников службы безопасности президента Эрдогана остаются в силе. Также он подчеркнул, что выдвинутые по этому делу обвинения против двух граждан Канады остаются в силе.

В июне минувшего года полиция Вашингтона выдала ордеры на арест охранников президента Турции в связи с дракой у резиденции посла. В розыске оказались девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады.