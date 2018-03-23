Тереза Мэй отметила важность единой позиции Евросоюза по «делу Скрипаля»

Британский премьер Тереза Мэй отметила важность того, что страны Евросоюза согласились с оценкой Лондона о вероятной причастности РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она заявила после первого дня саммита глав государств ЕС.

Мэй после встречи отметила, что приветствует факт того, что Евросовет согласился с оценкой правительства Великобритании.

Ранее Евросовет выразил согласие в том, что высока вероятность, что Россия несет ответственность за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения.