Евросоюз отзывает главу представительства ЕС в РФ из-за дела Скрипаля

Главы стран-членов Евросоюза приняли решение отозвать главу представительства ЕС в России Маркуса Эдерера. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Соответствующее заявление сделал премьер Швеции Стефан Левен. При этом Reuters со ссылкой на источник сообщает, что дипломата отозвали на консультации в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника Сергея Скрипаля.

Ранее участники саммита ЕС приняли итоговое заявление по результатам встречи, в котором не говорится о введении практических мер против РФ по делу об отравлении Скрипаля.

Накануне британские власти выслали 23 российских дипломатов из страны. Великобритания также призвала другие государства оказать давление на Москву в связи с делом.