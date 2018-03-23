Минобороны РФ рассказало о разведактивности у границ за неделю

За неделю возле границ России вели 16 летательных аппаратов. Об этом сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

В опубликованной инфографике также отмечается, что выполнялся один вылет на перехват и сопровождение дежурными силами противовоздушной обороны. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

На прошлой неделе сообщалось, что возле границ России вели разведку 22 летательных аппарата.

За прошлый год дежурные силы ПВО совершили 294 вылета на перехват и сопровождение.