Китай введет ответные пошлины на импортируемые американские товары

Китай рассматривает варианты введения пошлин на импорт ряда товаров из США. Об этом заявило министерство коммерции КНР.

Как отмечается, министерство обнародовало список импортируемых из США товаров, на которые намерено ввести пошлины. Подчеркивается, что это необходимо для того, чтобы сбалансировать потери, вызванные введением пошлин со стороны США на сталь и алюминий.

Министерство коммерции Китая намерено изучить общественное мнение по данному вопросу. Отмечается, что ведомство принимает предложения от различных структур, экспертов и бизнес-кругов по контрмерам.